عــــــــــاجل : تعيين العميد ‘‘أحمد علي’’ في منصب جديد

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عدن - ياسمين التهامي - صوت حزب المؤتمر الشعبي العام (جناح صنعاء)، اليوم الخميس بالإجماع على ،التجديد لصادق امين ابو راس" رئيساً للمؤتمر الشعبي العام. وعقدت اللجنة الدائمة لحزب المؤتمر الشعبي العام (الخاضعة لسلطة الحوثي في صنعاء) اجتماعا اليوم وطالبت برفع العقوبات عن نجل الرئيس السابق أحمد علي عبدالله صالح" المقيم في دولة الامارات . وتم اختيار احمد علي عبدالله صالح، نائبا أول لرئيس المؤتمر الشعبي العام. Advertisements وقاسم لبوزه،ويحيى الراعي، نوابا لرئيس المؤتمر،وغازي احمد علي محسن الأحول، أميناً عاماً للمؤتمر الشعبي العام. كما تم تصعيد "عوض عارف الزوكا" إلى عضوية اللجنة العامة. ورفض المؤتمر "الشعبي العام" (جناح صنعاء والمتهم بخيانة صالح والرضوخ للحوثيين) استقالة صادق أمين أبو راس من رئاسة الحزب الخاضع لسيطرة الحوثيين، وطالبه بالبقاء في منصبه.

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