رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى يتقدم بعرض هام لمرتزقة العدوان

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

دعا رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى مرتزقة العدوان السعودي الى إجراء عملية تبادل للأسرى لا سيما واليمن على ابواب شهر رمضان المبارك.

وقال عضو الوفد الوطني رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى، عبدالقادر المرتضى ، أن الألاف من الأسرى والسجناء يعانون من وطأة السجون، وورائهم ألآف العائلات تنتظر بكل ألم وشوق عودة أبنائها، داعياً الطرف الآخر وخصوصاً اليمنيين الى إستقبال هذا الشهر الفضيل بإجراء عملية تبادل أولية يتم فيها الإفراج عن (1000) أسير من الجانبين كحد أدنى..

وأكد المرتضى أن الملف إنساني ولا يحتمل المناكفات والغرق في الخلافات الجزئية.

موضحاً أن تنفيذ مثل هذا التبادل يتطلب إرادة قوية وإحساس بروح المسؤلية تجاه معاناة الأسرى من الجميع..

مبيناً في الوقت ذاته بأن أي عملية التبادل لا تمثل خسارة لأحد، بقدر ما تمثل خطوة إيجابية لبناء الثقة وإثبات لحسن النوايا.

وخنم تصريحه بالقول: نرجو أن يلقى هذا العرض تجاوباً من الطرف الآخر إن كانوا فعلاً مهتمين بأمر أسراهم.