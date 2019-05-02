قبائل الحيمة الداخلية تسير قافله الشهيد الصماد الغذائيه لدعم الجبهات

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء / اكرم الأشول

سيرت قبائل الحيمه الداخليه. قافله الشهيد الصماد لدعم الجبهات .بحضور وكيل وزاره الأداره المحليه احمد محمد الشوتري ووكيل محافظه صنعاء .احمد الصماط .

وقد اكدت قبائل الحيمه الاستمرار في رفد الجبهات بالرجال والعتاد حتى تحقيق النصر.

وجددت في لقاء قبلي حاشد وتسيير قافلة الرئيس الشهيد الصماد الغذائية من القطاع التربوي بالمديرية، التأكيد على استمرار النفير العام في مواجهة العدوان.

وأكدت قبائل الحيمة الداخلية الجهوزية لبذل كل غال ونفيس دفاعا عن الأرض والعرض والسيادة الوطنية.

وفي اللقاء القبلي أشاد وكيل وزارة الإدارة المحلية الأستاذ/ احمد محمد الشوتري بالانتصارات التي يحققها الجيش واللجان الشعبية في جبهات العزة والكرامة.. منوها بتضحيات قبائل الحيمة في مواجهة العدوان.

وأكد أهمية استشعار الجميع للمسؤولية خاصة في ظل ما يرتكبه العدوان ومرتزقته من جرائم بحق الأطفال والنساء.. منددا بجريمة اغتصاب مرتزق سوداني لإمراة في التحيتا.

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فيما أشاد وكيل المحافظة للقطاع الغربي أحمد الصماط بتضحيات أبناء الحيمة الداخلية في التصدي للعدوان.

وأكد على أهمية الاستمرار في رفد الجبهات بقوافل الرجال والعطاء وتنظيم البرامج التوعوية لتعزيز وحدة الصف خاصة في شهر رمضان.

مدير مكتب التربية والتعليم بالمحافظة هادي نوه بصمود الكادر التربوي رغم العدوان والحصار وتوقف صرف المرتبات.

ولفت إلى أن النصر قريب وبشائره تلوح في الأفق .. حاثا على إقامة البرامج التوعوية الدينية خلال الشهر الكريم.

فيما ثمن مديرا المديرية راجح راجح ومكتب التربية بالمديرية الدكتور عبدالكريم القرعفي مبادرة التربويين والمعلمين بتقديم القافلة الغذائية دعما للجيش واللجان الشعبية.

ودعا بيان صادر عن اللقاء، كافة القبائل لبذل المزيد من الجهود للتصدي للعدوان وأدواته .. مؤكدا أن جريمة الاغتصاب في التحيتا لا يمكن السكوت عنها بأي حال من الأحوال.

تخلل اللقاء الذي حضره مدراء المكاتب التنفيذية وأعضاء السلطة المحلية قصيدتين للشاعرين محمد الحربي وأحمد المطبعي.