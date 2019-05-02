الجنسية الروسية لمواطني اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – موسكو

وقَع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الأربعاء، مرسوما بتسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية لمواطني أفغانستان والعراق وسوريا واليمن، المولودين في جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكانوا يحملون جنسية الاتحاد السوفياتي.

وجاء في المرسوم المنشور على بوابة المعلومات القانونية: تسهيل إجراءات التقدم بطلب الحصول على جنسية روسيا الاتحادية “لمواطني جمهورية أفغانستان الإسلامية وجمهورية العراق والجمهورية اليمنية والجمهورية العربية السورية، الذين ولدوا على أراضي جمهورية روسيا الاتحادية الاشتراكية السوفياتية وكانوا في السابق يحملون جنسية الاتحاد السوفياتي، وكذلك أطفالهم، بمن فيهم الأطفال المتبنون والأزواج والآباء”.

كان بوتين قد ذكر في قراره أنه يمنح حق التقديم للحصول على جنسية روسيا الاتحادية وفقًا للقسم 8 من المادة 14 من القانون الاتحادي رقم 62 الصادر بتاريخ 31 مايو 2002 “بشأن جنسية روسيا الاتحادية”.