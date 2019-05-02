مع استمرار التحليق .. طيران العدوان يستهدف العاصمة صنعاء بـ11 غارة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء اقدم طيران العدوان السعودي الاماراتي قبل قليل على شن غارات جوية على العاصمة اليمنية صنعاء .

وذكرت مصادر محلية أن طيران العدو استهدف قاعدة الديلمي ومطار صنعاء ومحيطهما في العاصمة صنعاء بـ11 غارات ولازال التحليق مستمر.

واشارت الى تضرر مناطق سكنية في بني الحارث نتيجة الصواريخ شديدة الانفجار التي يستخدمها العدوان لدى استهدافه للعاصمة.

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