السلطات السعودية تفاجئ المسافرين اليمنيين

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – مأرب

ذكرت مصادر إعلامية أن السلطات السعودية رفضت دخول المئات من اليمنيين الى اراضيها رغم حصولهم على تأشيرات الدخول.

وقالت المصادر أن العشرات من مركبات النقل الجماعي المتجهة الى المملكة تصتف في طابور طويل بمنفذ الوديعة الحدودي بسبب اجراءات سعودية جديدة اتخذتها دون سابق انذار على الوافدين اليمنيين . مشيرة الى ان المئات من اليمنيين العالقين في الوديعة ، يعيشون في وضع انساني صعب على الحدود ، بعد أن فاجئهم النظام السعودي بأن عليهم تقديم جوازات يمنية جديدة،

وبحسب شهود عيان فإن اغلب الجوازات الموجودة بحوزة المسافرين اليمنيين لا تزال حديثة وأن بعضها صدرت من جدة والرياض الا أن السعودية رفضت التعامل معها ايضا .

وتأتي مثل هذه التصرفات لتؤكد مدى حالة الامتهان التي توجهها السعودية للمواطنين اليمنيين دون أي مراعاة للحقوق الانسانية.