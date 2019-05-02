الاحزاب السودانية تفجر مفاجئة.. مطلبنا الأول سحب القوات من اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - يمني برس – الخرطوم

كشف سياسي سوداني عن اكبر خديعة يتعرض لها الشعب السوداني، اثر زج جنوده للقتال في اليمن.

واشار محمد علي الجزولي، نائب رئيس تحالف الجبهة الوطنية للتغيير في السودان، الى أن النظام السابق وتلبية لرغبة السعودية والامارات قام بإرسال مئات الجنود السودانيين للقتال في اليمن تحت ذريعة ما اسموه بمحاربة المد الايراني، في حين كانت السعودية والامارات تقوم بقتل الاطفال في اليمن والعلماء المسلمين.

هذا وطالب تحالف سياسي (يضم 22 حزباً) في السودان، اليوم الأربعاء، سحب قوات بلاده المشاركة في العدوان على اليمن .

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وقال محمد علي الجزولي، أن أولى مطالب الثورة السودانية تتمثل بعودة جيش البلاد من تحالف السعودية والإمارات الذي يقود حرباً في اليمن.

وأفاد الجزولي، أن المد الإيراني، عبارة عن كذبة لخلط الأوراق السياسية.

وأضاف الجزولي الذي يشغل منصب رئيس “حزب دولة القانون والتنمية”، أن “الإمارات قتلت المئات من علماء المسلمين في اليمن، واغتالت مفكرين سياسيين” وأنشأت سجوناً سرية لتعذيب اليمنيين، وكل هذه التصرفات القذرة جلعت الشارع السوداني يطالب بانسحاب الجيش من التحالف”.

وبيّن أن الإمارات تدعم الحراك الجنوبي في اليمن بهدف فصل جنوب البلاد عن شمالها، لذلك فإن استمرار الجيش السوداني في القتال إلى جانب الإمارات والسعودية “أصبح غير راشد سياسياً”.