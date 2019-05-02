شبكة متخصصة في شؤون الإنذار المبكر للمجاعة تحذر من كارثة مرتقبة في اليمن

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – تقرير

اكدت شبكة (FEWS NET) المتخصصة في شؤون الإنذار المبكر للمجاعة والمزودة الرائدة للمعلومات والتحليلات المتعلقة بانعدام الأمن الغذائي بأن تتفاقم اللازمة في اليمن في حالة حدوث انخفاضات كبيرة في الواردات التجارية دون مستويات المتطلبات نتيجة التعطيل الطويل والمستمر للواردات عبر ميناءي الحديدة والصليف اللذان تحاصرهما دول تحالف العدوان ، مؤكداً أن اليمن ستواجه خطر المجاعة وسينتقل الى (المرحلة IPC الخامسة) ، لا سيما وأن الموانئ الأخرى في اليمن تتمتع بقدرة محدودة على التحميل والتخزين ، وأن إمكانات التجارة البرية لتعويض الانخفاض في الواردات البحرية منخفضة للغاية.

وأكدت الشكبة في التقرير أن احتمال انهيار اتفاق السلام في الحديدة وزيادة الصراع الذي قد يلحق الضرر بمرافق الموانئ في ميناءي الحديدة والصليف أمر يثير قلقًا كبيرًا أيضًا. موضحاً أن هذه الموانئ هي نقطة دخول حوالي 70% من جميع واردات الأغذية إلى اليمن. بالنظر إلى أن واردات الجهات الإنسانية الفاعلة من المحتمل أن تشكل أقل من ربع إجمالي واردات الحبوب الرسمية إلى اليمن ، فمن غير المرجح أن يكون لدى المجتمع الإنساني أو الواردات البرية من الدول المجاورة القدرة على سد الفجوات الكبيرة جداً في الواردات التي قد توجد في اليمن لمثل هذا السيناريو.

التقرير الذي جاء تحت عنوان “تحديث توقعات الأمن الغذائي في اليمن ، أبريل 2019 “غطي الظروف الحالية بالإضافة إلى التغييرات في التوقعات المتوقعة لانعدام الأمن الغذائي في هذا البلد، كما يقوم بتحديث توقعات الأمن الغذائي الفصلية.

وقدرت الشبكة أن حوالي 17 مليون شخص في اليمن سيحتاجون إلى عمل عاجل في ظل غياب المساعدات الغذائية الإنسانية .. مشيرة الى أن محافظتا صعدة وحجة من اشد المناطق اليمنية المتضررة نتيجة العدوان وتقعان في حالة طوارئ (المرحلة الرابعة IPC) ، المرتبطة بفجوات كبيرة في استهلاك الأغذية واستنزاف شديد لأصول كسب الرزق.

بينما ست محافظات ستكون في حالات الطوارئ (المرحلة الرابعة IPC) في حالة عدم وجود مساعدة مستمرة مصنفة بقية المحافظات اليمنية في الأزمة ضمن (المرحلة الثالثة IPC) .

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واوضح تقرير الشبكة أن القوة الشرائية للأسرة لا تزال مقيدة بأقل من مستويات الدخل العادية.

ونقل التقرير عن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية (OCHA) ، أن واردات الوقود زادت بين يناير ومارس 2019 بنسبة 8 في المائة مقارنة بأكتوبر إلى ديسمبر 2018 ، ولكنها كافية فقط لتغطية حوالي 30 في المائة من الاحتياجات الشهرية.

ووفقًا لبرنامج Market Watch التابع لبرنامج الغذاء العالمي لشهر فبراير 2019 ، تحسن توافر جميع السلع الأساسية في الأسواق في اليمن خلال شهر فبراير 2019.. بينما كان الديزل والبنزين والغاز المنزلي “قليلًا” اثر رفض التحالف ادخال سفن المشتقات النفطية، مبيناً أن الديزل والبنزين “متوفرين على نحو ضئيل” في 11 من 22 محافظة ، و “متاح على نطاق واسع” في 4 محافظات ، و “متاح” في 7 محافظات (المهرة وأبين وعدن ولحج ومأرب والجوف وشبوة). وكان الغاز المنزلي “متوفرًا قليلًا” في 13 من 22 محافظة و “متوفر” في 9 محافظات.

وظلت أسعار دقيق القمح مستقرة بشكل عام في الأشهر الأخيرة عند مستويات أعلى بكثير من المتوسط في معظم الأسواق في اليمن. وفقًا لرصد برنامج الأغذية العالمي للأسعار في مارس 2019 لأسواق الاستيراد والاستهلاك الرئيسية في مدينة صنعاء وعدن والحديدة ، بقيت أسعار دقيق القمح حوالي 260-290 ريال / كيلوغرام ، أي ما بين 85 إلى 130٪ أعلى من السابق، وحوالي 40 ٪ أعلى من مارس 2018.

وكانت أسعار الوقود في معظم الأسواق متقلبة بين سبتمبر 2018 ومارس 2019 ، لكنها تظل أكثر من ضعف مستويات ما قبل العدوان. وفقًا لرصد برنامج الأغذية العالمي للأسعار في مارس 2019 ، كان متوسط الأسعار الوطنية للديزل والبنزين 358 و 315 ريال / لتر ، وهو أعلى بنسبة 135 و 99٪ ، على التوالي ، من مستويات ما قبل العدوان. كانت أسعار الديزل في مارس 2019 أعلى بنسبة 12٪ تقريبًا عن مارس 2018 ، في حين كانت أسعار البنزين مماثلة لتلك التي لوحظت في مارس 2018.