صدور قرارات جمهورية ورئاسية جديدة

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء صدر اليوم القرار الجمهوري رقم ( 48) لسنة2019م بتعيين محمود عبدالقادر عبدالله الجنيد نائب رئيس الوزراء لشئون الخدمات رئيساً للمكتب التنفيذي لإدارة الرؤية الوطنية ويحيى محمد علي المحاقري نائبا لرئيس المكتب التنفيذي بدرجة وزير. Advertisements وصدر اليوم قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 88 ) لسنة2019م بتعيين سليم محمد نعمان المغلس نائب مدير مكتب الرئاسة رئيساً للوحدة الفنية للمتابعة والتقييم للرؤية الوطنية بمكتب رئاسة الجمهورية. كما صدر قرار رئيس المجلس السياسي الأعلى رقم ( 87 ) لسنة2019م بتعيين القاضي عبدالوهاب يحيى عبدالله المحبشي رئيساً للوحدة الفنية للرؤية الوطنية بمجلس القضاء الأعلى. سبـأ

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