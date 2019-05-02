تأييد حكم الإعدام بحق قاتلي الطفل الحداد

جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء

أيدت الشعبة الجزائية الاستئنافية المتخصصة بأمانة العاصمة اليوم عقوبة الإعدام قصاصا وتعزيرا في مكان عام ضد شخصين مدانين باختطاف وأغتصاب وقتل الطفل حامد محمد راشد الحداد.

وقضى الحكم في الجلسة التي عقدت برئاسة رئيس الشعبة القاضي عبدالله على فرحان النجار ، وعضوية القاضيين صادق عباس وجيه الدين ، وحسين عبدالرحمن العزي وبحضور عضو نيابة الاستئناف عبدالله حسين السبل ، بتأييد الحكم الإبتدائي القاضي بأدانة على عبدالله حسين المكحل (35) عاما ومحمد عبدالله أحمد عبدالله عرمان 30 عاما بالتهم المنسوبة اليهما ومعاقبتهما بالإعدام قصاصاً وتعزيراً في مكان عام .

وكانت المحكمة الابتدائية الجزائية المتخصصة بأمانة العاصمة قضت في ديسمبر من العام الماضي بإدانة شخصين بجريمة خطف واغتصاب وقتل أحد الأطفال وإعدامهما قصاصا وتعزيرا في مكان عام.