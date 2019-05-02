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جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – خاص
اثار نبأ وصول اسراب الجراد الى العاصمة اليمنية صنعاء، سخرية العديد من الناشطين ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي، على خلفية وصول الجراد الى صنعاء في غضون أيام في حين فشلت اكثر من 17 دولة بمعية المرتزقة من الوصول الى اطرافها منذ ما يزيد عن اربعة اعوام مضت.
ورصد ” الخليج 365 ” تغريدات ساخرة لعشرات الناشطين، منهم من علق بالقول : ” جراد صنعاء ولا حنة الرياض” وغرد اخرون : ” جراد اليمن تتقدم ومرتزقة الدنبوع تتقهقر” في اشارة منهم الى التقدم الكبير الذي يحرزه ابطال الجيش واللجان الشعبية في الضالع وجبهات الحدود”.
وسخر الناشطين من الوضع في اليمن بشكل عام قائلين: الجراد وصل صنعاء و أصحاب “قادمون يا صنعاء” ينسحبون الى عدن.
كانت هذه تفاصيل خبر جراد اليمن يسطو على مواقع التواصل الإجتماعي ويلحق العار بالمرتزقة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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