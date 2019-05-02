شكرا لقرائتكم خبر عن السفارة اليمنية بالرياض توضح حول السفر عبر منفذ الوديعة.. والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - ت سفارة الجمهورية اليمنية بالرياض مساء الاربعاء بأن إجراءات المسافرين في منفذ الوديعة تسير بشكل جيد. واضافت السفارة ان التعاون والتنسيق مستمر بين السفارة والجهات المختصة في المملكة وذلك لتذليل اي صعوبات والمتابعة المباشرة من قبل القنصلية العامة في جدة. واشارت الى ان حركة المسافرين تسير بصورة طبيعية. وكانت قد أعلنت وزارة الأوقاف والإرشاد الأربعاء، تعليق دخول المعتمرين عبر منفذ الوديعة إلى السعودية إلى أجلغير مسمى. وقال وكيل وزارة الأوقاف والإرشاد المساعد لقطاع الحج والعمرة طارق القرشي في بلاغ صحفي “اضطررنا لإيقاف العمرة هذا اليوم لوجود بعض الإشكالات الفنية في المنفذ ـ خارج اختصاص وزارة الأوقاف والارشاد ـ”. وأضاف “نأمل من المواطنين الذين لديهم تأشيرات عمرة التريث في مناطق سكنهم، حتى يتم الإعلان عن استئناف الرحلات ومعالجة الإشكال”.



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