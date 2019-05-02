شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : مهاجر يمني يختبئ لـ14 ساعة تحت شاحنة ليعبر 3 دول أوروبية ويطلب اللجوء .. شاهد المفاجأة والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - صوّر مهاجر يمني في أوروبا معاناته في رحلة البحث عن لجوء في إحدى الدول الأوروبية هرباً من الحرب في اليمن.
ونشر المهاجر اليمني مقطع فيديو يظهر تواجده تحت شاحنة ليختبئ من سلطات الهجرة والشرطة، حيث عبر ثلاث دول أوروبية بهذه الطريقة.
وتستمر مغامرة الشاب اليمني قرابة 14 ساعة تحت الشاحنة وضجيج محركاتها، وتمكن أخيراً من الوصول إلى الدولة التي يرغب بتقديم طلب اللجوء لديها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو : مهاجر يمني يختبئ لـ14 ساعة تحت شاحنة ليعبر 3 دول أوروبية ويطلب اللجوء .. شاهد المفاجأة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.