شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو : مهاجر يمني يختبئ لـ14 ساعة تحت شاحنة ليعبر 3 دول أوروبية ويطلب اللجوء .. شاهد المفاجأة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صوّر مهاجر يمني في أوروبا معاناته في رحلة البحث عن لجوء في إحدى الدول الأوروبية هرباً من الحرب في اليمن.

ونشر المهاجر اليمني مقطع فيديو يظهر تواجده تحت شاحنة ليختبئ من سلطات الهجرة والشرطة، حيث عبر ثلاث دول أوروبية بهذه الطريقة.

وتستمر مغامرة الشاب اليمني قرابة 14 ساعة تحت الشاحنة وضجيج محركاتها، وتمكن أخيراً من الوصول إلى الدولة التي يرغب بتقديم طلب اللجوء لديها.