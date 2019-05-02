شكرا لقرائتكم خبر عن وزير في الشرعية مخاطبًا الرئيس هادي : ‘‘لا ذمتي شكلك طاحس’’ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خاطب وزير المياه في حكومة الشرعية عزي شريم الرئيس هادي على مدونته بموقع “فيسبوك”. وقال شريم إنه مُنع من لقاء الرئيس هادي. وتابع الوزير اليمني: اقولها دون مواربة برائة للذمة بالبلدي الفصيح مؤامرة (شكلك طاحس). واضاف بالقول”: اقولها بكل وضوح ودون مواربة لا يمكن أن يتحقق النصر بوجود عيال سماسرة رخاص لاهم لهم سوى الكسب الخاص وخدمة حفنة على حساب الوطن أرضا وإيمانا.نعم لله ثم للتاريخ.

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