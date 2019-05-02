الزُبيدي يتفقد المرابطين في الخطوط الأمامية بجبل العُر.. صور

قام اللواء عيدورس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي، القائد الأعلى لقوات المقاومة الجنوبية، مع إشراقة فجر هذا اليوم الخميس، بزيارة تفقدية للأبطال المرابطين في الحدود الأمامية بحد يافع.

كما قام الرئيس الزُبيدي، بزيارة لمعسكر جبل العُر، مشيداً بعزيمة المقاومين وثباتهم وبمستوى الجاهزية القتالية والروح المعنوية العالية التي يتحلى بها أبطال المقاومة الجنوبية المرابطين في المنطقة.

واستمع الرئيس الزُبيدي، خلال الزيارة، من قادة المعسكر لحجم الصعوبات والعراقيل التي تواجههم وهم يذودون عن حياض الوطن الجنوبي، مؤكداً أن على الجميع واجب وطني يقتضي الدفاع عن حدود وتأمين الأراضي الجنوبية المحررة من أي اختراقات قد يحاول العدو افتعالها.

من جهتهم أبدى الجنود المرابطون في خطوط التماس، سعادتهم بزيارة الرئيس الزُبيدي، مؤكدين جاهزيتهم القتالية لصد أي محاولات للعدو للتقدم، وأنهم يستمدون ذلك من إيمانهم بعدالة قضيتهم واستعدادهم لتقديم أغلى ما يملكون في تأمين الأراضي الجنوبية والحفاظ على الانجازات العظيمة التي اجترحها أبطال المقاومة الجنوبية بدمائهم الطاهرة، دفاعاً عن كرامة وطنهم وحق شعبهم في استعادة دولته الجنوبية الحرة.

رافق الرئيس الزُبيدي في هذه الزيارة، عبدالرحمن شيخ عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي، والقائد جلال الربيعي قائد الحزام الأمني بمحافظة لحج، وأحمد الحدي مدير عام مديرية يافع، والقائد عبدالعزيز المنصوري قائد محور يافع.