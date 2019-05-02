رئيس المجلس الإنتقالي يصل ساحة الاحتفال بيافع

وصل قبل قليل، رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء عيدروس قاسم الزبيدي، وعدد من قيادات المجلس الانتقالي الجنوبي الى ساحة الاحتفال بمحافظة يافع . وكان الربيدي قد زار صباح اليوم، جبل العر الذي ياتي هذا في ذكرى تحريره، وجاء ذلك بحضور عدد كبير من أبناء يافع والمحافظات الجنوبية.

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