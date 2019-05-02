التحالف العربي يقصف مرافق الطائرات بدون طيار التابعة للحوثي بصنعاء

قال المتحدث الرسمي باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، العقيد الركن تركي المالكي، أن قيادة القوات المشتركة للتحالف، نفذت مساء الأربعاء عملية عسكرية نوعية بقاعدة الديلمي الجوية، إستهدفت مرافق صيانة الطائرات بدون طيار، ومنظومة اتصالات .

وأضاف في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء السعودية (واس)، أن العملية إستهدفت أماكن تواجد الخبراء الأجانب والمشغلين لهذه المنظومات من عناصر المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران .. لافتاً إلى أن الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران قامت بتحويل مطار صنعاء الدولي إلى ثكنة عسكرية ومكان لإطلاق الطائرات بدون طيار لتنفيذ العمليات الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي في مخالفة واضحة وصريحة للقانون الدولي والإنساني وقواعده العرفية.

وأوضح العقيد المالكي أن هذه العملية جاءت في إطار إلتزام قيادة القوات المشتركة للتحالف بمنع استخدام المليشيا الحوثية الإرهابية، وكذلك التنظيمات الإرهابية الأخرى لمثل هذه القدرات النوعية، واتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بحماية المدنيين والمناطق الحيوية من تهديد وخطر العمليات الإرهابية للطائرات بدون طيار وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية .

وأكد العقيد المالكي، أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، وأن قيادة القوات المشتركة للتحالف اتخذت كافة الإجراءات الوقائية والتدابير اللازمة لحماية المرافق المدنية بمطار صنعاء الدولي.