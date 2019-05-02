المنطقة العسكرية الأولى تنفذ حملة مشتركة بضواحي مدينة شبام

حرصاً من الجهات العسكرية والامنية على توفير الامن والاستقرار في وادي وصحراء حضرموت، نفذت قيادة المنطقة العسكرية الاولى، صباح الأربعاء، حملة عسكرية مشتركة شاركت فيها مختلف الوحدات العسكرية والامنية بوادي حضرموت.

الحمله الامنية هدفت لتمشيط ضواحي مدينة شبام حضرموت لضبط العناصر الارهابية والخارجين عن النظام والقانون في تلك المديريه والذين يهدفون إلى زعزعة الامن والاستقرار واقلاق السكينة العامة للمواطن من خلال زرع العبوات الناسفة في الطرقات و المدفوعين من جهات مشبوه لاستهداف حياة الماره.

وتكللت الحملة بنتفيذ مهمتها بنجاح تام وانتصار من خلال القاء القبض على عدد من المطلوبين امنياً والمشتبه بهم والذي جاري التحقيق معهم.

وعلى الصعيد متصل، تهيب قيادة المنطقه العسكريه الاولى والامن بوادي وصحراء حضرموت بجميع المواطنين للتعاون مع الاجهزه الامنيه والعسكريه بالتبليغ السريع عن اي عناصر مشبوهه اينما كانت للاسهام في تثبيت الامن والاسقرار الذي هو مطلب الجميع .. مؤكدة بالضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بزعزعة امن واستقرار حياة المواطن في وادي وصحراء حضرموت.