تقرير: الحوثي ارتكب 3719 خرقاً للهدنة الإنسانية بالحديدة

أعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد الركن عبده عبدالله مجلي، أن الجيش الوطني رصد 3719 خرقاً ارتكبتها ميليشيا الحوثي الانقلابية في محافظة الحديدة، منذ بدء سريان الهدنة في 18 ديسمبر(كانون الأول) 2018، حسب ما ذكر تقرير نشره موقع "سبتمبر نت" الإخباري.

وأوضح في مؤتمر صحافي عقده الأربعاء في مدينة مأرب، أن تلك الخروقات أسفرت عن استشهاد 140 مواطناً وجرح 811 آخرين أغلبهم من النساء والأطفال، وذكر أن الميليشيا تواصل استهداف مواقع الجيش الوطني جنوبي مدينة الحديدة، مؤكداً أن الجيش لن يقف مكتوف الأيدي أمام تلك الخروقات.

وأكد أن الميليشيا تواصل خروقاتها في ظل صمت وتغاضي أممي لهذه الممارسات، مطالباً الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بالضغط عليها لتنفيذ اتفاق ستوكهولم، وكما دعا الأمم المتحدة لإلزام الميليشيا بتسليم خرائط الألغام التي زرعتها في مناطق متفرقة من محافظة الحديدة.

ولفت العميد مجلي إلى أن ميليشيا الحوثي تعمل على تهجير السكان من بعض مناطق في مديرية الدريهمي، وتحتل منازلهم وتحولها إلى ثكنات لعناصرها ومخازن أسلحة، وتطرق إلى العمليات العسكرية التي يخوضها الجيش الوطني في مختلف جبهات القتال ضد ميليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.