مقتل المشرف على ميليشيات الحوثي في قانية

أفادت مصادر ميدانية في جبهة قانية بالبيضاء ، بأن القيادي الحوثي ومشرف الميليشيات في قانية المدعو «أبوسلطان» الخولاني لقي مصرعه مع ثلاثة آخرين من قادة الميليشيات وأصيب رابع، خلال المعارك التي دارت بين قوات الشرعية والميليشيات خلال اليومين الماضيين.

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