شكرا لقرائتكم خبر عن نبتة يمنية متاحة للجميع تعالج مرض يعاني منه معظم اليمنيين وخلال أسبوع واحد فقط ودون الحاجة لمراجعة الطبيب ( صورة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تعد نبتة الوهيب من النباتات النادره وتنتشر في محافظة اب كما يطلق عليها اسم الحنكش أو التبشع وتستخدم ثمارها في علاج البواسير بحسب المزارعين في المحافظة .

وقال مزارعين في محافظة اب ان هذه النبتة الوهيب تستخدم لعلاج البواسير وأن أربع حبات من ثمارها تغني عن العملية الجراحية .

وأشاروا الى ان هذه الثمار توزع مجانآ ولا تباع وانها من الادويه المجربة والفعالة في علاج البواسير دون اي اعراض جانبية وأنها تشفي المريض خلال اسبوع واحد فقط من استخدامها.

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وعن طريقة استخدامها قالوا إن المريض يستخدم اربع حبات حبتين في اليوم الاول وحبتين أخريين في اليوم الثاني أو الثالث ويقوم المريض بدق تلك الحبوب ثم بدهن موضع البواسير من الخارج والداخل .

وأوضحوا ان عملية الدهن سيصاحبها التهاب من خمس الى عشر دقائق ثم يزول وبعد اسبوع واحد تظهر نتائجها في شفاء المريض بإذن الله تعالى.