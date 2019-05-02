الجيش يحبط محاولتي تسلل للميليشات "تفاصيل"

تمكنت قوات الجيش اليمني مسنودة بالمقاومة المحلية وألوية العمالقة والحزام الأمني من السيطرة على مناطق «حمر والشليل وهجار» شمال مديرية قعطبة في الضالع وسط اليمن، وأفشلت محاولة تسلل للميليشيات بعد معارك أسفرت عن إحراق آليتين عسكريتين ومصرع وإصابة من كانوا على متنهما من عناصر الحوثي.

وكانت قوات الشرعية في الضالع أعلنت، مساء أول من أمس، بدء مرحلة الحسم العسكري في جبهات شمال الضالع، مشيرة في بيان مشترك لألوية العمالقة والحزام الأمني وقوات الجيش، أن كل الخيارات مفتوحة في التعامل مع الميليشيات.

في الأثناء، تمكنت قوات الجيش اليمني في جبهة العود من إفشال محاولات تسلل حوثية وتمكنت من تدمير عدد من الآليات العسكرية في منطقة عزاب، كما أفشلت محاولات تقدم نحو مناطق الخبت والشعري في محيط بيت الشراجي، وجبهة مريس.

وفي جبهة الأزارق على حدود ماوية تعز، تمكنت قوات الجيش المرابطة بالمديرية من إفشال محاولة تسلل حوثية نحو المديرية، وتمكنت من قتل ما يقارب 20 من عناصر الحوثي وإصابة آخرين، في حين فرت مجاميع من الميليشيات نحو وسط ماوية. وتمكنت مقاتلات التحالف من تدمير آليات وتعزيزات عسكرية ومنصة إطلاق صواريخ كاتيوشا للميليشيات في جبل ناصة شمال غرب مريس، كما قصفت مواقع منصتين متحركتين لإطلاق الصواريخ في منطقة الاعبوس جنوب محافظة تعز، وفقاً لمصادر محلية.