الجيش يسيطر على مركز عمليات الميليشيات في صعدى

تمكن الجيش اليمني من تحرير مناطق جديدة في مديرية كتاف البقع بصعدة، وهي تبة «القناصين»، وتبة «البدر» الاستراتيجية، التي كانت تتخذها ميليشيات الحوثي الانقلابية مركزاً لعملياتها، وذلك عقب هجوم مباغت شنته القوات على مواقع تمركز الميليشيات، فيما قصفت مدفعية التحالف مواقع وتحركات الميليشيات القادمة إلى مواقع المواجهات، وأسفرت العملية عن تكبيد الميليشيات خسائر كبيرة في العتاد والأرواح.

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