قائد اللواء الثالث يكشف تفاصيل تحرير جميع الممرات الاستراتيجية المؤدية لباقم

أكد قائد اللواء الثالث حرس حدود بالجيش اليمني العميد عزيز الخطابي، أن قوات الجيش مسنودة بالتحالف تمكنت من تحرير جميع الممرات الاستراتيجية المؤدية إلى مركز مديرية باقم، والتي تربطها مع مديرية قطابر، كما سيطرت بشكل كامل على ممرات «أبواب الحديد» البوابة الشمالية لمحافظة صعدة، وسوق برحة الباحة، وقطعت جميع خطوط الإمداد عن ميليشيات الحوثي في مركز مديرية باقم بالكامل.

وأضاف: «سجلنا انتصاراً تاريخياً في صعدة، وتمكنا من فك شفرات الطرق والممرات التي كانت تشكل عائقاً أمام تقدم الجيش نحو مناطق جديدة في صعدة، وأهمها الطريق الرابط بين باقم ومدينة صعدة، وباتت المعارك الآن في مناطق مفتوحة، وسيكون التقدم سريعاً نحو مدينة صعدة ومعاقل الميليشيات فيها».

وتابع: «تمكنت القوات من السيطرة على سلسلة جبلية مطلة على مركز مديرية باقم، وهي جبال العضيدة، ما سهل مهمة تحرك القوات للتقدم نحو المركز من ثلاثة محاور، كما تم فتح جبهة جديدة في منطقة الشامية، لتضييق الخناق على الميليشيات الإيرانية».

وقال إن «العمليات العسكرية بعد هذه الانتصارات الاستراتيجية ستكون مفتوحة مع الميليشيات التي لا تستطيع المواجهة في مناطق مفتوحة، وإنما تتحصن بالمدنيين وخلف الجبال والألغام، لكنها اليوم باتت مكشوفة أمام قوات الجيش، وستكون لنا معهم خلال الأيام المقبلة جولات عسكرية ستقودنا إلى معاقلهم في مران ومدينة صعدة وعمران ومنها نحو العاصمة صنعاء».