شكرا لقرائتكم خبر عن الشرعية توجه خطاب عاجل للمواطنين في صنعاء.. لا داعي للقلق وهذا ماسيحدث! والان مع التفاصيل



عدن - ياسمين التهامي - وجهت ‏اللجنة الاقتصادية التابعة للحكومة الشرعية إعلانا هاما للمواطنين في مناطق سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية.



ووفق الإعلان الذي حصل عليه "صوت المغتربين" قالت اللجنة بأنه تم منح ٩ ناقلات من المشتقات المختلفة وثائق الموافقة وتصاريح التفريغ في ميناء الحديدة وجاري عمليات التفريغ.



وأضافت: "لاداعي لحالات الهلع و القلق التي ستعزز من نشاط السوق السوداء و تخلق أزمة غير حقيقية في السوق و تحمل المستهلك تكاليف إضافية غير مبررة".



ومنذ عدة أشهر تتعمد مليشيا الحوثي الانقلابية خلق أزمة في المشتقات النفطية لإنعاش السوق السوداء والذي تدر عليها ملايين من الدولارات يوميا.



ونشر ناشطون قبل لحظات من العاصمة صنعاء صورة لتكدس السيارات أمام محطات بيع المشتقات النفطية بعد إغلاق عملية البيع.

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