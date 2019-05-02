شكرا لقرائتكم خبر عن خلال دقائق.. خسائر فادحة و تدمير أسلحة نوعية للمليشيات بعد أيام على وصوله العاصمة.. شاهد اول صورة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - خلال خمس واربعون دقيقة من التحليق والضرب الدقيق منيت ملشيا الحوثي بخسائر جمة لم تتوقع خسارته في بضع دقائق وفي هذا الصدد قال تحالف دعم الشرعية في ‎اليمن في بيان مقتضب نقلته وكالة الانباء السعودية “واس” ان طيران التحالف نفذ عملية نوعية استهدف أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية صنعاء. ‎ وذكر ‏‎التحالف أن الأهداف شملت مواقع صيانة الطائرات المسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن تواجد الخبراء والمشغلين التابعين للحوثيين.

ولفت التحالف العربي ان المليشيات الحوثية تستخدم مطار صنعاء لعملياتها الارهابية والعدائية.

واشار تحالف دعم الشرعية في ‎اليمن أن العملية الذي نفذها الطيران التحالف مساء اليوم في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيه. ‎

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قال تحالف دعم الشرعية في ‎اليمن في بيان مقتضب نقلته وكالة الانباء السعودية “واس” ان طيران التحالف نفذ عملية نوعية استهدف أهداف عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية صنعاء. ‎ وذكر ‏‎التحالف أن الأهداف شملت مواقع صيانة الطائرات المسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن تواجد الخبراء والمشغلين التابعين للحوثيين.

ولفت التحالف العربي ان المليشيات الحوثية تستخدم مطار صنعاء لعملياتها الارهابية والعدائية.

واشار تحالف دعم الشرعية في ‎اليمن أن العملية الذي نفذها الطيران التحالف مساء اليوم في صنعاء تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفيه. ‎