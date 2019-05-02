بالفيديو.. التحالف يدك مخازن أسلحة للميلشيات

قصفت مقاتلات التحالف العربي، أكثر من 12 موقعاً من مواقع مليشيات الإرهاب المدعومة من إيران في اليمن.

ونفذت مقاتلات التحالف عدة عمليات نوعية بدقة عالية، حيث ثم تدمير دبابتين تابعتين للمليشيات الإرهابية المدعومة من إيران في محافظتي صعدة والضالع بمديرية قعطبة ومجز، كما هاجمت مقاتلات التحالف موقع إمدادات حوثياً بصعدة، وآخر خصص لعناصر حوثية مقاتلة في آن واحد، وكذلك دمّر عربة مسلحة وأخرى لنقل أسلحة في محافظة صعدة بمديرية كتاف والبقع.

ووثق مقطع فيديو لحظة استهداف ومهاجمة مخزن ذخيرة وألغام للحوثيين، بالإضافة لنقطة تجمع لعناصر مقاتلة جهزتهم المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، في محافظة إب، مديرية الشعر- وبصعدة مديرية باقم.

وشن طيران التحالف غارتين ناجحتين، نتج عنهما تدمير عربتي إمدادات، وموقع إمدادات تابعة للحوثيين في صعدة -الظاهر.