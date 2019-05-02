تفاصيل اطلاق سراح أمريكيين في اليمن

قالت وكالة الانباء العمانية إن مواطنين امريكيين اثنين كانا "محتجزين" في اليمن تم اطلاق سراحهما ووصلا الى مسقط يوم السبت بعد توسط الحكومة العمانية.

ونقلت الوكالة عن الناطق باسم وزارة الخارجية العمانية قوله إن الامريكيين نقلا الى عمان بطائرة كانت حطت في وقت سابق من يوم السبت في مطار العاصمة اليمنية صنعاء لاجلاء جرحى الغارة التي شنتها طائرات التحالف الذي تقوده السعودية على مجلس للعزاء الاسبوع الماضي. وراح ضحية الغارة المذكورة 140 قتيلا على الاقل.

ولم يدل الناطق باسمي الامريكيين المفرج عنهما، ولكن الوكالة العمانية نقلت عنه قوله إن عمان توسطت في اطلاق سراحهما لاجل "مساعدة الحكومة الامريكية في سعيها لتحرير عدد من الامريكيين المحتجزين في اليمن."

ورحب وزير الخارجية الامريكي جون كيري من جانبه باطلاق سراح الامريكيين المحتجزين لدى الحوثيين في اليمن.

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وقال كيري إنه من السابق لاوانه الكشف عن هويتي الشخصين اللذين وصلا الى عمان جوا، ولكنه رحب باطلاق سراحهما مضيفا انه ثمرة جهد دبلوماسي مكثف.

كما عبر مارك تونر الناطق باسم وزارة الخارجية الامريكية عن "امتنان" بلاده لعمان لقيامها بتسهيل مهمة اطلاق سراح الشخصين، واشار الى "اللفتة الانسانية للحوثيين في اطلاق سراح الامريكيين."

واضاف تونر "ندعو لاطلاق فوري وغير مشروط لسراح اي مواطنين امريكيين آخرين قد يكونوا محتجزين في اليمن."

وقال الناطق العماني إن السلطات العمانية تمكنت من اطلاق سراحهما "بالتنسيق مع جهات يمنية في صنعاء" العاصمة اليمنية التي تخضع لسيطرة الحوثيين وحلفائهم انصار الرئيس اليمني الاسبق علي عبدالله صالح.