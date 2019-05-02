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محافظ الضالع تغيرات جديدة في المعارك ضد الميليشات خلال الساعات القادمة

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أكد محافظ محافظة الضالع ان الساعات القادمة ستشهد تحولا غير مسبوق في المعارك ضد المليشيات.

وقال اللواء الركن علي مقبل صالح محافظ الضالع وقائد المحور في تصريح مقتضب تابعة محرر "يمن الغد": أن الساعات القادمة ستشهد تحولا كبير في المعركة ضد المليشيات الحوثية، ونهاجم حالياً بالإمكانيات المتاحة".

هذا وتمكنت القوات المشتركة والمقاومة الجنوبية من تحرير قرية المكاشله وأسرت عشرات الحوثيين عند أطراف قرى حمر ودارت المواجهات العنيفة إلى شليل وهجار، وكانت المعارك طوقت الفاخر، كما وقعت مقتلة كبيرة للمليشيا على أطراف مناطق حمر وشخب.

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