تهديدات للسعودية بسبب اليمن "التفاصيل"

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إن هناك خطر تكون أسراب جراد ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن، إلى داخل السعودية في الجنوب.

قالت وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية، إن هناك خطر تكون أسراب جراد ناضجة وغير ناضجة تنتقل من المناطق الداخلية في اليمن، إلى داخل السعودية في الجنوب.

وأشارت الوزارة في بيان لها نشرته صحيفة "البلاد" السعودية، أن هذه الأسراب ستهاجم مناطق نجران– الدواسر- شرورة، بدءاً من اليوم وحتى الإثنين 6 مايو 2019.

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وأكدت الوزارة على أنه "بسبب عامل الرياح التي سوف تستمر باتجاه المناطق المهددة حتى نهاية الفترة المذكورة"، وأشارت إلى احتمالية انتقال الأسراب إلى مناطق التكاثر الربيعية التقليدية بين الرياض والقصيم وحائل.

ولفتت الوزارة إلى أن تقارير منظمة الفاو أفادت بأن أسراب الجراد تتحرك في المناطق الداخلية لليمن، غرباً من حضرموت إلى مناطق الحزم ومأرب وعتق، بالإضافة إلى سرب واحد في المرتفعات شمال صنعاء، وسرب واحد على حدود المملكة العربية السعودية بين منطقة العبر وشرورة.

وأكدت على أنه لا توجد عمليات مسح ومكافحة في اليمن حاليا بسبب الظروف الراهنة هناك، علماً بأن السكان المحليين يقومون بجمع الجراد، وشددت على أنها ستواصل متابعة الوضع والتطورات وإبلاغ الجهات المختصة بالمملكة بذلك مباشرة.