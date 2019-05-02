التفاصيل الكاملة للقاء نائب الرئيس بالسفير الأمريكي

التقى نائب الرئيس اليمني الفريق الركن علي محسن صالح اليوم، سفير الولايات المتحدة الأمريكية لدى اليمن ماثيو تولر.
وجرى خلال اللقاء، وفقًا لوكالة الأنباء اليمنية الرسمية، مناقشة المستجدات على الساحة الوطنية، خصوصًا فيما يتعلق بالمجال العسكري ومحاربة الإرهاب.
وعبّر نائب الرئيس اليمني خلال اللقاء عن تقديره لدعم الإدارة الأمريكية للشرعية ولأمن واستقرار اليمن، مجدداً تأكيد الشرعية على مبدأ السلام الدائم المبني على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات، مؤتمر الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي ٢٢١٦.
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