اتهم مسئولو حملة إعادة انتخاب الرئيس الأمريكى دونالد ترامب أن الرئيس السابق باراك أوباما فشل فى مواجهة التدخل الروسى فى الانتخابات وأنه "اكتفى بمشاهدة حدوثه".

جاء ذلك فى إعلان مصور جديد بثه أنصار ترامب ضمن حملته، حيث تضمن الإعلان بيانا لمايكل دانيال منسق السابق للمحتوى الإلكترونى بالبيت الأبيض أمام لجنة الاستخبارات بمجلس الشيوخ ذكر فيه أنه كانت هناك خطط للإدارة الأمريكية "السابقة " للرد الانتقامى الإلكترونى لكنه تراجع بناء على تعليمات صدرت إليه.

يأتي هذا في أعقاب تقارير متعددة بشأن مستوى أمن الانتخابات الرئاسية الأمريكية، حيث يربط الرئيس الأمريكي ترامب بين ذلك وبين التساؤلات بشأن شرعية فوزه في انتخابات 2016 ، كما أن هناك انتقادات موجهة إلى الرئيس الأمريكي ترامب بشأن ضعف اهتمامه بهذه القضية الحساسة بالقدر المطلوب

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ترامب يبدأ حرب جديدة ضد أوباما لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.