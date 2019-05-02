بالفيديو.. الهلال الإماراتي يفتتح مركز الإنزال السمكي الـ24 بالساحل الغربي

أفتتحت دولة الأمارة العربية المتحدة، الاربعاء 1 مايو 2019، مركز الإنزال السمكي الـ 24 في الساحل الغربي لليمن، وذلك في منطقة حسي سالم بمديرية المخا، بعد أن استكملت إعادة تأهيله وتجهيزه.

و يتكون المشروع من مركز إنزال سمكي وغرفة لإدارة المركز وإثنين خزانات ومضخة للمياه ودورات مياه، بالإضافة إلى تزويده بمنظومة طاقة شمسية متكاملة، وفقاً لوكالة 2 ديسمبر التابعة للمقاومة الوطنية.



وأوضح ممثل الهلال الأحمر الإماراتي، في الساحل الغربي، أن المستفيدين من هذا المشروع يصل عددهم إلى أكثر من 720 صياداً في مناطق، حسي سالم، دار الشجاع، الخضراء، القنزية.

وأشار إلى أن مشروع مركز الإنزال السمكي الجديد يأتي ضمن مشاريع وأنشطة ومبادرات عام التسامح 2019 في الساحل الغربي.

بدوره أكد محمد الشاذلي - ممثل السلطة المحلية في المخا - بأن مشروع مركز الإنزال السمكي في حسي سالم، سيساهم بشكل كبير في تحسين معيشة أكثر من 5 ألف فرداً.

وقال "إن إمارات الخير تبهج المواطنين اليمنيين في الساحل الغربي بشكل مستمر منذ أكثر من عامين، عبر تنفيذها ودعمها لمشاريع خدمية وتنموية متعددة، أعادت تطبيع أوضاعهم.

صيادون مستفيدون أشاروا من جانبهم، إلى أن مركز الإنزال السمكي أعطى دافعاً معنوياً كبيراً للصيادين للعودة إلى ممارسة مهنة صيد وتسويق وبيع الأسماك وعوده التنميه وزيادة دخل الفرد بالساحل الغربي.