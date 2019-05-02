التحالف يكشف قائمة الأهداف المدمرة بغارات الليلة في صنعاء



وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، وفقاً لقناة العربية. كشف التحالف العربي لدعم الشرعية بقيادة السعودية عن قائمة الأهداف الحوثية المدمرة بغارات الليلة في العاصمة صنعاء.وأوضح تحالف دعم الشرعية في اليمن عن تنفيذ عملية نوعية لأهداف عسكرية مشروعة في قاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، وفقاً لقناة العربية. وبحسب التحالف، فقد شملت الأهداف موقعاً لصيانة طائرات مسيرة ومنظومة اتصالات وأماكن وجود خبراء ومشغلين. وأشار إلى أن ميليشيات الحوثي تستخدم مطار صنعاء لتنفيذ العمليات الإرهابية والعدائية. كما أكد أن العملية تتوافق مع القانون الدولي وقواعده العرفية.

وكان سكان اكدوا لـ" الخليج 365 " أن عدة انفجارات سمعت في العاصمة جراء الغارات الجوية للتحالف في قاعدة الديلمي .

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