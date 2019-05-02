محافظ تعز يزور المحور الشرقي ويتفقد أحياء سكنية

قام محافظ محافظة تعز نبيل شمسان اليوم بزيارة إلى المحور الشرقي للمدينة وتفقد عدد من الأحياء السكنية بالمحافظة.وحسب المركز الإعلامي للمحافظة، فقد رافقه وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ، والوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي على الحياة العامة واستقرار الأوضاع في المحور الشرقي للمدينة .

وخلال الزيارة اطلع المحافظ على حجم الأضرار التي تعرضت لها المدينة خلال فترة الحرب المفروضة من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية والتي شملت الاحياء الشرقية للمدينة ، حي الجحملية والمجلية ، والقلعة ، والدائري والمرور ، واطلع خلال ذلك على أوضاع المواطنين، وطمأنهم باستقرار الوضع وان الدولة تقف إلى جانب المواطن في تثبيت الأمن واستقرار الوضع في كل مربعات المدينة .

ودعا شمسان الجميع إلى التعاون والتكاتف في تطبيع الحياة وبسط أجهزة الدولة على كافة المناطق المحررة ، منوهاً أن الدولة تسعى لتطبيع الحياة والأوضاع الأمنية في المحافظة بالكامل ، ولن يكون هناك أي مربع خارج إطار الدولة و النظام والقانون .

رافق المحافظ خلال الزيارة ، قائد الشرطة العسكرية ، العميد جمال الشميري ، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ، ومساعد مدير الأمن العقيد نبيل الكدهي ، وعدد من قيادة الجيش الوطني