محافظ تعز يزور المحور الشرقي ويتفقد أحياء سكنية

وحسب المركز الإعلامي للمحافظة، فقد رافقه وكيل أول المحافظة الدكتور عبد القوي المخلافي ، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن اللواء الركن عبدالكريم الصبري ، والوكيل المساعد للشؤون الفنية المهندس مهيب الحكيمي على الحياة العامة واستقرار الأوضاع في المحور الشرقي للمدينة .
وخلال الزيارة اطلع المحافظ على حجم الأضرار التي تعرضت لها المدينة خلال فترة الحرب المفروضة من قبل مليشيات الحوثي الإنقلابية والتي شملت الاحياء الشرقية للمدينة ، حي الجحملية والمجلية ، والقلعة ، والدائري والمرور ، واطلع خلال ذلك على أوضاع المواطنين، وطمأنهم باستقرار الوضع وان الدولة تقف إلى جانب المواطن في تثبيت الأمن واستقرار الوضع في كل مربعات المدينة .
ودعا شمسان الجميع إلى التعاون والتكاتف في تطبيع الحياة وبسط أجهزة الدولة على كافة المناطق المحررة ، منوهاً أن الدولة تسعى لتطبيع الحياة والأوضاع الأمنية في المحافظة بالكامل ، ولن يكون هناك أي مربع خارج إطار الدولة و النظام والقانون .
رافق المحافظ خلال الزيارة ، قائد الشرطة العسكرية ، العميد جمال الشميري ، ورئيس شعبة الاستخبارات العسكرية العميد عبده البحيري ، ومساعد مدير الأمن العقيد نبيل الكدهي ، وعدد من قيادة الجيش الوطني
منطقة المرفقات
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