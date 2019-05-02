شنت مقاتلات التحالف سلسلة عنيفة من الغارات الجوية ضد المواقع الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية المدعومة من إيران في العاصمة صنعاء .

وأوضحت مصادر محلية وسكان ان غارات التحالف ضد قاعدة الديلمي الجوية وصلت إلى 13 غارة حيث سمعت انفجارات عنيفة وتحليق مكثف للطيران .

وتعد قاعدة الديلمي الجوية من ابرز المعسكرات الواقعة قرب مطار صنعاء واستخدمها الحوثي كقاعدة لتحريك الطائرات بدون طيار وغيرها من الاستخدامات .

وكان التحالف اعلن في شهور سابقة تدمير وحدات التحكم والتوجيه الخاصة بالميليشيات لطائرات بدون طيار .

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كانت هذه تفاصيل خبر عاجل: ارتفاع أعداد غارات التحالف ضد مواقع المليشيات في صنعاء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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