حفل استلام وتسليم بين رئاسة طلبة جامعة حضرموت الجديدة والسابقة.. أسماء

عقد بمركز التطوير الاكاديمي وضمان الجودة بجامعة حضرموت حفل مراسيم الاستلام والتسليم بين رئاسة الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت السابقة والجديدة.

وحسب بيان، جرت الفعالية، بحضور نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الأستاذ الدكتور سالم مبارك العوبثاني ومندوب مكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت وفي الحفل حث نائب رئيس الجامعة لشئون الطلاب الطلاب على الالتزام بالواجبات والحقوق داعياً القيادة الجديدة للاتحاد للمساهمة في الحفاظ على الجامعة كونها تقدم خدمات تعليمية للطلاب وتأهل القيادات الطلابية للمجتمع، وفقاً للإعلامي أشرف باجبير.

وأشار إلى أن نيابة شئون الطلاب ورئاسة الجامعة ترحب بالقيادة الجديدة المنتخبة وتدعوهم للاستمرار من حيث انتهى زملائهم السابقون للنهوض والارتقاء بالعملية التعليمية والاكاديمية ورفع أسم جامعة حضرموت داخلياً وخارجياً مؤكداً بأن رئاسة الجامعة على استعداد للعمل مع قيادة الاتحاد العام لطلبة الجامعة وتفعيل الأنشطة الطلابية في كليات الجامعة متمنياً لهم التوفيق والنجاح .

من جهته دعا رئيس الدكتور أحمد عوض باجبير رئيس الاتحاد العام لطلبة الجامعة السابق القيادة الجديدة للاتحاد للحفاظ على الانجازات التي حققتها القيادة السابقة لخدمة طلاب جامعة حضرموت في مختلف الكليات مؤكداً بأن القيادة السابقة ستكون عوناً لهم لخدمة الطلبة بالجامعة متمنياً التوفيق والنجاح للقيادة الجديدة في مهامهم القادمة .

من جانبه أعرب رئيس الاتحاد الجديد عبدالرحمن عمر باعفي عن شكره وتقديره للقيادة السابقة لجهودهم المبذولة في قيادة الاتحاد مشيراً إلى أن القيادة الجديدة ستواصل المشوار للمرحلة القادمة كما قدم الشكر والتقدير للجنة العليا للانتخابات الطلابية ومكتب الشئون الاجتماعية والعمل وكل من ساهم في انجاح العملية الانتخابية لطلبة جامعة حضرموت .

وبدوره قدم الأخ / أحمد باظروس مدير الرقابة والتفتيش بمكتب وزارة الشئون الاجتماعية والعمل بساحل حضرموت شكرهم وتقديرهم للقيادة السابقة للاتحاد لجهودهم السابقة في تحقيق المطالب والانجازات الطلابية من أجل خدمة طلاب جامعة حضرموت .

وفي ختام الحفل جرى التوقيع بين القيادتين السابقة والجديدة على محضر الاستلام والتسليم لرئاسة الاتحاد العام لطلبة جامعة حضرموت وكذلك تكريم القيادة السابقة للاتحاد بدروع تذكارية لجهودهم السابقة في العمل بالاتحاد .

حضر الحفل كل من : الدكتور سالم محمد بن سلمان المشرف العام على الانتخابات الطلابية والقيادات الطلابية للاتحاد السابقة والجديدة .

والجدير بالذكر أن الهيكل الاداري الجديد للاتحاد يتكون من الأخوة :

1. عبدالرحمن عمر باعفي رئيساً

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2. فائز يسلم بن حيدرة الأمين العام

3. سالم صالح عرفان المسئول المالي

4. سالم عمر باهيثم السكرتير

5. سالم أحمد باعنس رئيس دائرة العلاقات العامة

6. يعقوب سالمين الصانع رئيس الدائرة الاعلامية

7. غازي أحمد باوافي رئيس الدائرة الأكاديمية والتدريب والتأهيل

8. سعد سالم الفرجهي رئيس دائرة الأنشطة

9. عبدالرحمن محمد السقاف رئيس دائرة المساكن الطلابية

10. ناهد محمد البحسني رئيسة دائرة الطالبات

11. رائد خالد جوبان رئيس دائرة الحقوق