الصندوق الاجتماعي يختتم تدريب 65 من حديثي التخرج في شبوة

اختتم فرع الصندوق الاجتماعي للتنمية فرع المكلا اليوم بمحافظة شبوة تدريب خمسة وستين متدربا ومتدربة من حديثي التخرج من الجامعات من أبناء المحافظة والذين تلقوا وعلى مدى ثلاثة وعشرين يوميا تدريبات عملية وعلمية المساعدة لهم على الالتحاق بسوق العمل .

وحسب الوكالة الحكومية، فإنه في اختتام التدريب بمركز الشاعر يسلم بن علي بمدينة عتق نوه وكيل شبوة احمد الدغاري بدور الصندوق في التنمية المحلية بالمحافظة وبرامج التمكين لشبابها حديثي التخرج من الجامعات .

وأثنى الدغاري على تواصل برامج روافد الذي يموله الصندوق ولسنة الثانية على التوالي بهدف المساهمة في بناء القدرات الشبابية ومساعدتهم على ايجاد فرص عمل مناسبة لمؤهلاتهم العلمية . مؤكدا الاهتمام بالقطاع الشبابي ورعاية برامج تأهيلهم والحرص على توفير فرص التوظيف لهم .

من جانبه، استعرض نائب مدير فرع الصندوق بالمكلا عوض لقصم برامج التدريب لهذه الكوكبة من حديثي التخرج وتعريفيهم بالمبادئ الاساسية للتنمية وكيفية ادارة المبادرة المجتمعية والمشاركة فيها وتزويدهم بنظم الحاسوب واستخدماته في تسهيل اعمالهم .

وأكدت المتدربه اميرة جحشان استفادة زملائها من برامج التدريب ، وشكرت قيادة الصندوق على مساعدتهم وتأهيلهم لسوق العمل .

وطالبت قيادة المحافظة بضرورة توفير فرص عمل لهم وافساح المجال لهم للمساهمة في بناء المحافظة وتنميتها .

شارك حفل اختتام البرنامج الوكيل المساعد للمحافظة سالم الاحمدي ومستشارها طالب مهدي وعميد كلية التربية الدكتور خالد بن سريع.

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