شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : تحرك سعودي عاجل هو الأخطر على حياة عبدالملك الحوثي وجماعته منذ نشأتها حتى اليوم..(تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في تحرك رسمي هو الأخطر على جماعة الحوثي وزعيمها منذ نشأتها حتى اليوم.. تسعى السعودية لتصنيف الجماعة في قائمة الإرهاب الدولية بعد طلب رسمي إلى مجلس الأمن بذلك.

حيث أكدت المملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء 30 أبريل 2019، أن إيران تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في منطقة الشرق الأوسط.

جاء ذلك في كلمة المملكة في جلسة مجلس الأمن الدولي التي عقدت في نيويورك تحت بند "الوضع في الشرق الأوسط"، التي ألقاها مندوب السعودية الدائم لدى الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي.

وقال المعلمي: "ما زالت إيران تواصل نهجها التوسعي الاستفزازي في الشرق الأوسط بدءاً بدعمها مشاركة حزب الله اللبناني الإرهابي في القتال في سوريا وانتهاءً بدعمها للمليشيات الحوثية في اليمن التي ما زالت تتلكأ في تنفيذ اتفاقيات ستوكهولم".

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وأشاد بتصنيف الولايات المتحدة الأمريكية للحرس الثوري الإيراني ولحزب الله باعتبارهما منظمتين إرهابيتين، وكذلك القرار البريطاني بتصنيف حزب الله كمنظمة إرهابية، داعيا مجلس الأمن لاتخاذ الخطوات اللازمة نحو إدراج هاتين الجهتين، وكذلك مليشيات الحوثي ضمن قوائم الإرهاب الدولية.

ودعا المعلمي مجلس الأمن إلى أن يتحلى بالجرأة والشجاعة لتسمية الأطراف المعرقلة لعملية السلام في اليمن وأولها إيران التي ما زالت ماضية في تزويد الحوثيين بالسلاح في مخالفة صريحة لقرارات مجلس الأمن 2216 و2140.





