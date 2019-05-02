شكرا لقرائتكم خبر عن هذه المرة التغطية مختلفة... شاهد كيف تعاملت قناة العربية مع غارات التحالف على صنعاء قبل قليل! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تابع موقع ""الخليج 365"" تغطية قناة العربية لغارات التحالف العربي والذي شنها قبل قليل على العاصمة صنعاء. القناة تجاهلت حتى لحظة كتابة الخبر (11:52م) بث أي أخبار عبر جميع منصاتها عن شن التحالف العربي لغارات على صنعاء والذي استهدفت بحسب وسائل إعلام محلية قاعدة الديلمي الجوية. ويأتي ذلك بعد موجة انتقادات لاذعة شنت على القناة على خلفية تسرعها في نشر غارات التحالف على منطقة سعوان والذي اتضح مؤخرا بأن الانفجارات كانت ناجمة عن مخازن أسلحة تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية.

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