شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : شاهد اول "فيديو" لانفجارات وتصاعد النيران والدخان بسماء مطار العاصمة صنعاء.. فيديو والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - شاهد اول فيديو للانفجارات وتصاعد النيران والدخان بسماء مطار العاصمة صنعاء.. فيديو

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ورد الان : شاهد اول "فيديو" لانفجارات وتصاعد النيران والدخان بسماء مطار العاصمة صنعاء.. فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.