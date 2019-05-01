شكرا لقرائتكم خبر عن عاجـــل : عشرين غارة جوية تستهدف قبل قليل هذا الصيد الثمين في صنعاء .."تفاصيل حصرية لأعنف قصف جوي تشهدة العاصمة الان" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تشهد العاصمة صنعاء في هذة الاثناء انفجارات عنيفة تهز المدينة وقال شهود عيان لموقع ""الخليج 365"" ان طيران التحالف شن اكثر من عشرين غارة جوية على مطار صنعاء وقاعدة الديلمي الجوية Advertisements وبحسب مصادر خاصة فإن الغارات استهدفت اجتماع حوثي لقيادات من الصف الاول في قاعد الديلمي , وهرعت سيارات الاسعاف للمكان واغلقت المليشيات جميع الطرق المؤدية للمطار ولا يزال تحليق الطيران حتى اللحظة

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