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عدن - ياسمين التهامي - ورد الان: أصوات سيارات الاسعاف توقض سكان صنعاء من نومهم بعد اكثر من 20 غارة.. وهذا مايحدث الان

قالت مصادر محلية ان اكثر من 20 انفجار عنيف هز قبل قليل محيط مطار صنعاء الدولي، وان مصدر الانفجارات كانت نتيجة لغارات قوية ومباغتة لطيران التحالف على مطار العاصمة صنعاء وقاعدة الديلمي.

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واكدت مصادر اخرى ان السكان اصيبوا بحالة رعب من اصوات سيارات الاسعاف نتيجة غارات التحالف بعد انقطاعة فترة طويلة على العاصمة .