شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في (صنعاء وعدن) مساء اليوم الاربعاء 1 مايو 2019م والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء
الدولار الأمريكي:
الشراء|517
البيع | 525
الريال السعودي :
الشراء| 137
البيع| 138
أسعار الصرف في عدن
الدولار الأمريكي :
الشراء|519
البيع | 528
الريال السعودي :
الشراء| 137
البيع | 138
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