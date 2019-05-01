شكرا لقرائتكم خبر عن آخر تحديث لأسعار صرف الريال اليمني أمام الدولار الأمريكي والريال السعودي في (صنعاء وعدن) مساء اليوم الاربعاء 1 مايو 2019م والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الصرف في صنعاء

الدولار الأمريكي: الشراء|517 البيع | 525

الريال السعودي : الشراء| 137 Advertisements البيع| 138

أسعار الصرف في عدن

الدولار الأمريكي : الشراء|519 البيع | 528

الريال السعودي : الشراء| 137 البيع | 138

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