شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اليمنية تخرج عن صمتها وتكشف رسمياً تفاصيل الآزمة التي حدثت اليوم بمنفذ الوديعة وتوجه للجميع هذه الرسالة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - في اول رد على ارجاع السلطات السعودية عدد من المواطنين اليمنيين الراغبين للدخول الى السعودية طمئن نائب وزير المغتربين جميع اليمنيين

وقال الدكتور محمد العديل في منشور له رصده "ناس تايمز " نطمن مواطنينا الذين تم ارجاعهم اليوم من منفذ الوديعة الحدودي (الجانب السعودي )بسبب المواصفات الامنية للجوازات ..بأنه سيتم حل اللبس الحاصل الليلة بمشئية الله تعالى ..

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واضاف نائب وزير المغتربين بدورنا في وزارة شؤون المغتربين قمنا بالتواصل مع الجهات المعنية المتمثلة (بدولة رئيس الوزراء ودولة نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية ومعالي وزير النقل ونايب وزيرالخارجية ) والجميع متفاعل جدا وان شاء الله يتم التوضيح للاشقاء في الجانب السعودي توضيح وبيان اللبس الحاصل ..ليتم تسهيل دخول موطنينا الى المملكة بسهولة ويسر ..

واختتم منشوره بالقول ونعتذر لمواطنينا الاعزاء ..ونعدهم بالمتابعة المستمرة حتى يتم معالجة الامر ..حتى لو اقتضى الامر ان نتحرك الان الى المنفذ لنكون معهم .