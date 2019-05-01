شكرا لقرائتكم خبر عن عـــاجل.. شاهد اولى الصور لانفجارات عنيفة شمال العاصمة واعمدة النيران والدخان تغطي شمال العاصمة.. صور والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - عـــاجل.. شاهد اولى الصور لانفجارات عنيفة شمال العاصمة واعمدة النيران والدخان تغطي المنطقة.. صور

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