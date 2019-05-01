عاجل: انفجارات عنيفة تهز صنعاء الآن وسط حالة من الرعب لدى السكان (تفاصيل)

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عدن - ياسمين التهامي - شنت مقاتلات التحالف العربي مساء اليوم الاربعاء غارات عنيفة على العاصمة صنعاء. وقال سكان محليون في صنعاء ان انفجارات هزت شمال العاصمة صنعاء جراء سلسلة غارات عنيفة لطيران التحالف العربي. وبين السكان ان الغارات استهدفت قاعدة الديلمي بمطار صنعاء الدولي.. مشيرون الى تصاعدت أعمدة الدخان جراء الانفجارات.

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