شكرا لقرائتكم خبر عن عـــــــــاجل : رئيس الجمهورية يفاجئ الجميع ويطيح بـ 3 وزراء "تفاصيل طارئة" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكد مصدر مطلع في رئاسة الجمهورية بصد اصدار قرار جمهوري يطيح ب3 مسؤولين كبار نهبوا ملايين الدولارات وارتكبو جريمة لا تغتفر.

وكشف المصدر في تصريح خاص لــــ" المحيط برس" ان سرقة ملايين الدولارات وحرمان ملايين اليمنيين في الداخل والخارج من الحصول على جوازات سفر جريمة لا تغتفر خاصة للمرضى والطلاب الدارسين في الخارج والمغتربين الراغبين في السفر الى اليمن لقضاء شهر رمضان.

ورفض المصدر الكشف عن اسماء المسؤولين الكبار الذين ستتم الاطاحة بهم.

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وتواصل مكاتب مصلحة الهجرة والجوازات في المناطق المحررة توقفها عن صرف الجوزات بسبب استفاد الكروت .

وقالت مصادر في مصلحة الهجرة والجوازات في عدن ان سبب التأخير يعود الى تخلف الشركة الخاصة بطباعة الجوازات عن الموعد المحدد والمتفق عليه من سابق , بعد تأخر الحكومة عن سداد المبالغ المالية الخاصة بالدفعات السابقة من الجوازات .

وأكدت المصادر انه تم التوصل الى اتفاق جديد قبل ايام مع الشركة على ان يتم الشحن في منتصف شهر مايو القادم الى عدن ، وفقا لمذكرة رسمية تسلمتها السلطات اليمنية من الشركة .

وكان ناشطون قد طالبوا بالتحقيق في الفساد المالي في الجوازات , وعجز الحكومة عن سداد الشركة مستحقاتها لطباعة الجوازات , خصوصا وان المصلحة تبيع الجوازات بمبالغ مالية كبيرة , وباضعاف مضاعفة عن سعره الحقيقي .