دائرة النقابات بإصلاح شبوة تكرم عمال النظافة بمناسبة عيد العمال

كرمت دائرة النقابات بالتجمع اليمني للإصلاح بمحافظة شبوة، صباح اليوم الأربعاء، عمال النظافة بمناسبة عيد العمال 1 مايو، بمدينة عتق، مركز محافظة شبوة جنوبي البلاد.

وحيا رئيس الدائرة ناصر مقلم" العمال بمناسبة عيدهم 1 من مايو، على الجهود التي يبذلونها ويقدمونها للمجتمع في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة والقاسية التي يعانوها نتيجة تدني الأجور والارتفاع الكبير للحياة المعيشية.

وطالب مقلم الحكومة بإعادة النظر في هيكل الأجور للعمال وموظفي الدولة بما يتناسب مع الارتفاع المستمر للأسعار و تراجع سعر الريال اليمني أمام العملات الأجنبية.

وأكد مقلم على أهمية الاهتمام بهذه الشريحة وإعطائهم حقوقهم من قبل السلطات المحلية والمجتمع، مشيرا" أن هذا التكريم الرمزي يأتي في إطار اهتمام دائرة النقابات بالإصلاح بالمحافظة بشريحة العمال.

