شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :بعد ضغط كبير ... الأمير محمد يفاجى الجميع ويقدم استقالته والعاهل يقبلها "تفاصيل" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن موافقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة، على استقال الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال، ونائبه فهد الراشد.

وأصدر سموه، قرارًا يقضي بتكليف المهندس عبدالله الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي، فيما أعيد تشكيل مجلس الإدارة.