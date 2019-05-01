شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل :بعد ضغط كبير ... الأمير محمد يفاجى الجميع ويقدم استقالته والعاهل يقبلها "تفاصيل" والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي -
أعلنت الهيئة العامة للرياضة، عن موافقة الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس مجلس الإدارة، على استقال الأمير محمد بن فيصل من رئاسة نادي الهلال، ونائبه فهد الراشد.
وأصدر سموه، قرارًا يقضي بتكليف المهندس عبدالله الجربوع برئاسة النادي حتى نهاية الموسم الحالي، فيما أعيد تشكيل مجلس الإدارة.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل :بعد ضغط كبير ... الأمير محمد يفاجى الجميع ويقدم استقالته والعاهل يقبلها "تفاصيل" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.